Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Спартак» может выиграть чемпионат России, но не мы одни хотим этого»

Каррера: «Спартак» может выиграть чемпионат России, но не мы одни хотим этого»

13 сентября 2016, 00:29
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях московской команды на текущий сезон.

– С тем подбором игроков, который есть сейчас в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России?

– Думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому, что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

– В «Спартаке» до вас работали хорошие тренеры, вот Эмери после «Спартака» два Кубка УЕФА выиграл. И он, и остальные, и вы теперь – все начинали хорошо, но заканчивалось все, к сожалению, одинаково – разочарованием.

– Мы с этим разберемся!

– Хорошо, но вы готовы к тому, что этим все и закончится в вашем случае?

– Такое может быть. Такое случается в футболе. Выигрывать все время невозможно. Конечно, любой тренер хотел бы выиграть все матчи, но так не бывает. Тренер не должен терять концентрацию, он должен следить за тем, чтобы его игроки всегда были готовы физически, не теряли мотивацию и играли на 100 процентов своих возможностей. Вот что может сделать тренер.

– Какова задача на это сезон?

– Задача – показать все, на что мы способны. Максимум.

– А поточнее?

– Максимум это, естественно, стать чемпионами. В моем понимании максимум – это то, что мы действительно можем сделать. Не должно быть так: мы заняли третье место и говорим, ах, вот если бы да кабы, мы могли бы быть вторыми. Или мы вторые и говорим, ах вот бы еще чуть-чуть, мы были бы первыми. Если мы вторые, мы должны сказать: мы сделали все, что могли, но мы вторые, потому что команда, которая выше нас, просто сильнее.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bafor
1473719734
Молодец. Без шапозакидательства. Разумный подход. О чемпионстве ещё говорить оооочень рано. Но игра стала вразумительной, а это уже очень очень хорошо.
Ответить
a-rakhmatov
1473726238
Истину глаголет Каррера, шансы у пищевика очень высокие ))
Ответить
Леонид К..
1473732274
Согласен, что "Спартак" стал играть осмысленнее. Синьор Каррера неплохо начал. Но говорить о чемпионстве пищевиков пока рано.
Ответить
Texac777
1473732400
Спартак чемпион
Ответить
алдан2014
1473734428
здравый коуч.Мне нравится его настрой
Ответить
sargassov
1473739366
Есть Федун, который всегда испортит чтото в самом конце
Ответить
VVM1964
1473742308
НА СЕГОДНЯ У СПАРТАКА ПОЖАЛУЙ САМЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И ЕСЛИ ЕЩЕ ЧУТЬ ЧУТЬ ПРИБАВИТЬ В ИГРЕ В ОБОРОНЕ И В РЕАЛИЗАЦИИ МОМЕНТОВ , ТО ... , НО ЖДУ ИГРУ С ПРЯМЫМИ КОНКУРЕНТАМИ , " БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ " . ВПЕРЕД СПАРТАК !!!
Ответить
FCZenit1990
1473744001
Сначала с ЦСКА и с Зенитом сыграйте потом про чемпионство говорите!!! А то лохомотов выиграли и за чемпионство заговорили 16 лет нет чемпионства и не будет
Ответить
Фан666
1473744238
Нормально начали, а дальше видно будет и дядька это понимает.
Ответить
спартак спартаков1
1473748222
не могут.а обязаны стать чемпионами
Ответить
Главные новости
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+