Каррера: «Спартак» может выиграть чемпионат России, но не мы одни хотим этого»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях московской команды на текущий сезон.

– С тем подбором игроков, который есть сейчас в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России?

– Думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому, что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

– В «Спартаке» до вас работали хорошие тренеры, вот Эмери после «Спартака» два Кубка УЕФА выиграл. И он, и остальные, и вы теперь – все начинали хорошо, но заканчивалось все, к сожалению, одинаково – разочарованием.

– Мы с этим разберемся!

– Хорошо, но вы готовы к тому, что этим все и закончится в вашем случае?

– Такое может быть. Такое случается в футболе. Выигрывать все время невозможно. Конечно, любой тренер хотел бы выиграть все матчи, но так не бывает. Тренер не должен терять концентрацию, он должен следить за тем, чтобы его игроки всегда были готовы физически, не теряли мотивацию и играли на 100 процентов своих возможностей. Вот что может сделать тренер.

– Какова задача на это сезон?

– Задача – показать все, на что мы способны. Максимум.

– А поточнее?

– Максимум это, естественно, стать чемпионами. В моем понимании максимум – это то, что мы действительно можем сделать. Не должно быть так: мы заняли третье место и говорим, ах, вот если бы да кабы, мы могли бы быть вторыми. Или мы вторые и говорим, ах вот бы еще чуть-чуть, мы были бы первыми. Если мы вторые, мы должны сказать: мы сделали все, что могли, но мы вторые, потому что команда, которая выше нас, просто сильнее.