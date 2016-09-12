Венгер: «Встреча с «ПСЖ» станет хорошей проверкой для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Я рад вернуться в Париж. Это моя родная страна, а матч с «ПСЖ» станет для нас хорошей проверкой. Этому клубу нет равных во Франции. Эта страна всегда была богаты на сильные команды и хороших игроков, а потому будет интересно посмотреть на себя на таком фоне.

Сыграем в свой футбол с прицелом на атаку. «ПСЖ» очень силен в полузащите, но мы постараемся обрубить каналы подпитки их нападения», – сказал Венгер.