Бубнов: «Каррера сильнее как тренер Карпина и Аленичева. При нем «Спартак» – явный лидер РФПЛ по игре»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расклад сил по итогам шестого тура российской Премьер-лиги.

«Тот расклад, который имеется после шестого тура чемпионата, полностью отражает силы команд на данный момент. По игре — «Спартак» явный лидер. Есть уверенность, мощь, эмоции, а главное — тактическое понимание того, как надо играть. ЦСКА первые пять матчей провел на выезде и только шестой — дома. Это не помешало команде взобраться на вторую строчку. Дальше должно быть чуть легче, ведь больше матчей будет уже на своем новом стадионе. Наконец, «Зенит» после вялого старта обретает себя, забив восемь безответных мячей в двух играх «Томи» и «Арсеналу». Отлично себя проявляют и новички команды — Мак и Жулиано. Думаю, эти три команды и разыграют между собой чемпионство.

Сейчас мы видим тот «Спартак», который не смогли создать ни Валерий Карпин, ни Дмитрий Аленичев. Я в первую очередь говорю об игре в обороне. Если с атакой все было периодически хорошо, то в защите по три-четыре выхода один на один и кучу голевых моментов у своих ворот команда получала. Сейчас — один пропущенный мяч в шести играх! Это топ-результат в итальянском стиле «Ювентуса».

Причем игроки в обороне у Массимо Карреры те же, что были ранее. Похоже, итальянец просто сильнее как специалист и Аленичева, и Карпина. Он знает, как нужно играть в защите, и донес это до футболистов. Он сильнейший тактик, что подчеркивают и сами игроки. Если «Спартак» с достоинством выйдет из скорой серии матчей против «Зенита», «Ростова» и ЦСКА, то сможет создать себе очковый задел и уже всерьез рассчитывать на чемпионство. Пока же об этом говорить очень рано», – сказал Бубнов.