Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Каррера сильнее как тренер Карпина и Аленичева. При нем «Спартак» – явный лидер РФПЛ по игре»

Бубнов: «Каррера сильнее как тренер Карпина и Аленичева. При нем «Спартак» – явный лидер РФПЛ по игре»

12 сентября 2016, 20:03
34

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расклад сил по итогам шестого тура российской Премьер-лиги.

«Тот расклад, который имеется после шестого тура чемпионата, полностью отражает силы команд на данный момент. По игре — «Спартак» явный лидер. Есть уверенность, мощь, эмоции, а главное — тактическое понимание того, как надо играть. ЦСКА первые пять матчей провел на выезде и только шестой — дома. Это не помешало команде взобраться на вторую строчку. Дальше должно быть чуть легче, ведь больше матчей будет уже на своем новом стадионе. Наконец, «Зенит» после вялого старта обретает себя, забив восемь безответных мячей в двух играх «Томи» и «Арсеналу». Отлично себя проявляют и новички команды — Мак и Жулиано. Думаю, эти три команды и разыграют между собой чемпионство.

Сейчас мы видим тот «Спартак», который не смогли создать ни Валерий Карпин, ни Дмитрий Аленичев. Я в первую очередь говорю об игре в обороне. Если с атакой все было периодически хорошо, то в защите по три-четыре выхода один на один и кучу голевых моментов у своих ворот команда получала. Сейчас — один пропущенный мяч в шести играх! Это топ-результат в итальянском стиле «Ювентуса».

Причем игроки в обороне у Массимо Карреры те же, что были ранее. Похоже, итальянец просто сильнее как специалист и Аленичева, и Карпина. Он знает, как нужно играть в защите, и донес это до футболистов. Он сильнейший тактик, что подчеркивают и сами игроки. Если «Спартак» с достоинством выйдет из скорой серии матчей против «Зенита», «Ростова» и ЦСКА, то сможет создать себе очковый задел и уже всерьез рассчитывать на чемпионство. Пока же об этом говорить очень рано», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
a-rakhmatov
1473700216
Бубнов открыл Америку!........это всем и так очевидно, что именно Каррера тащит Пищевик в чемпионы))
Ответить
oyabun
1473700478
Всё верно сказал. Именно игры Спартака с Зенитом и ЦСКА и станут решающими в определении потенциального Чемпиона. И даже несмотря на то что состав у того же Зенита явно сильнее, можно победить, сцепив зубы, на силе воле и стремлении наконец то стать Чемпионами. Потому что это Мечта не только самого Спартака, но и миллионов его болельщиков. Кони и бомжи уже наелись, для них чемпионство уже привычно, а мы устали ждать уже 15 лет. Вся надежда на вас, парни. И конечно же на Карреру!
Ответить
каа
1473700602
Ну не знаю... мне больше игра Зенита нравится у конкурентов... ЦСКА, как и всегда при Слуцком, играет на "Здесь и сейчас"..чрезмерно прогматично
Ответить
PESHES
1473701540
БЛИН КАЖДЫЙ ГОД ОДНО И ТОЖЕ ПАРУ МАТЧЕЙ ОТКАТАЛИ И ДАВАЙ ВСЕ БЛЛЛА ЧЕМПИОНЫ. САМИМ НЕ ПРОТИВНО. ВЫ ХОТЯ БЫ ДО КОНЦА ПЕРВОГО КРУГА ПОМОЛЧАЛИ ЧЕМПИОНЫ.......
Ответить
Daxa09
1473701837
Про чемпионство полюбому говорить ещё рано но то что в этом году спартак сильнее стал это факт и судя по всему Спартак ещё будет прибавлять
Ответить
SPIDER1984
1473704624
на данный момент Спартак просто супер на всех линиях и всё заслуженно терпение и труд всё перетрут!!!!!!!!!!! Спартак так держать!!!!!!!!!!!
Ответить
jinhae
1473705526
с симпатией отношусь к спартаку, но последнюю игру видел только середину. даже делая скидку на россию, увидел по большей части бей-беги..а это поставленной игрой не назовешь
Ответить
ivanthebest
1473708051
Опять же, пока делать глобальные выводы и на что-то надеяться рано... Но, по крайне мере пока, история очень похожа на приход в Атлетико Симеоне, где матрасники то и дело впускали каждый матч и где был цирк в обороне, сопоставимый со спартаковским в прошлых сезонах. И сейчас Атлетико мы сами знаем что за команда. Надеюсь и Спартак сможет пройти по этому пути и пошуметь в дальнейшем и в Европе, также как пошумел и шумит Атлетико.
Ответить
spartach n1
1473708147
Ну а пока по плану 39 сухарь конского бездаря))))))
Ответить
Дон Посей
1473712376
Опять бубнилы говяжьим языком стали тарабанить! Ну, разыгрались пельменьи, и это хорошо - интрига чемпионата . А более - НИЧЕГО, кроме визга комментаторов.Ха!
Ответить
Главные новости
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
1
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+