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  • Матч 1/16 Кубка России «Динамо» – «Ростов» начнется в 14:00 из-за требования полиции

Матч 1/16 Кубка России «Динамо» – «Ростов» начнется в 14:00 из-за требования полиции

12 сентября 2016, 18:05
7

Российский футбольный союз назначил время проведения встречи 1/16 финала Кубка России между «Динамо» и «Ростов» в среду, 21 сентября на 14:00. По словам руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, столь раннее начало игры в будний день связано с требованием правоохранительных органов.

«В Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России. «Динамо» принимает «Ростов», а «Химки»«Локомотив». Прошло совещание с участием представителей клубов, полиции. Проведение встречи «Динамо» – «Ростов» в 14.00 – требование правоохранительных органов», – сказал Куликов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Ростов
Комментарии (7)
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Serjoga
1473699755
В Москве полицейских не хватает?
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Polilux
1473706316
Ну полные уебанцы !!!
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Kikujiro
1473759854
в среду в 14-00. мо-лод-цы!
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ДСА
1473827144
Чем раньше тем лучше.
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Aztec58
1474309459
И всё-таки футбол для фанатов, а не для мусоров.
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