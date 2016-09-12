Матч 1/16 Кубка России «Динамо» – «Ростов» начнется в 14:00 из-за требования полиции

Российский футбольный союз назначил время проведения встречи 1/16 финала Кубка России между «Динамо» и «Ростов» в среду, 21 сентября на 14:00. По словам руководителя Департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова, столь раннее начало игры в будний день связано с требованием правоохранительных органов.

«В Химках 21 сентября пройдет два матча в рамках Кубка России. «Динамо» принимает «Ростов», а «Химки» – «Локомотив». Прошло совещание с участием представителей клубов, полиции. Проведение встречи «Динамо» – «Ростов» в 14.00 – требование правоохранительных органов», – сказал Куликов.