КДК РФС оставит без внимания эпизод с задержкой начала матча ЦСКА – «Терек»

КДК РФС оставит без внимания задержку начала встречи шестого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Тереком». По словам главы комитета Артура Григорьянца, данное действие было полностью согласовано с основным телеканалом, транслирующим матч. Поединок начался на 15 минут позже в связи с церемонией открытия нового стадиона красно-синих.

«Рассматривать этот эпизод не будем. Все было согласовано с основным вещателем», – сказал Григорьянц.