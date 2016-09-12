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  • Ловчев: «Половину игроков «Арсенала» надо гнать из футбола»

Ловчев: «Половину игроков «Арсенала» надо гнать из футбола»

12 сентября 2016, 11:57
19

Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с резкой критикой в адрес футболистов тульского «Арсенала», которые уступили на своем поле «Зениту».

«Сергей Павлов извиняется за то, что показала его команда. И правда – играют на своем поле. Так вы костьми лягте, но что-то покажите, не 0:5 же получать! Собрался полный стадион, пришли люди этого города, которые по сути кормят клуб, дают возможность получать игрокам зарплату. А они позорят город и команду. Половину надо гнать не из Тулы, а из футбола вообще. Но разве так будет? Переберутся потом в Томск или Уфу – и там станут такие же матчи катать.

«Зенит», понятно, был сильнее. Если игра у Питера пошла, они соперника добивают, не церемонятся. Но у меня нет уверенности, что следующую игру «Зенит» сможет провести так же. Все потому что нет запаса прочности у команды», – сказал Ловчев.

Напомним, матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Зенит» закончился с счетом 0:5.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Арсенал Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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Muhametshin
1473672304
Желание играть было, только вот класс игроков обсалютно разный
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Lenin26
1473673207
Чёт я вообще не понимаю, а каком запасе прочности он говорит!?!?!
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subbotaspartak
1473675127
Обидел Тулу, Томск, Уфу... Фу, Женя, фу. Таких конечно разогнать, А будет кто в футбол играть? По всей стране болеют люди. И что мы про футбол забудем? Где ж Халков, Промесов набраться? Не надо, Женя, выражаться.
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nik55
1473675374
играли безвольно все пустили на самотек
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serppion
1473675669
"Лавры" Бубнова Ловчеву покоя не дают. Ещё бы чуточку помянул про тактико-технические действия и, я бы авторов попутал.
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Garrincha58
1473675833
вот тварюга и те кто это печатает тоже пендосы совсем мозгов нет,этого ловца блох гнать на 101 км в Магадан пусть там свинарник свой разводит
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alp
1473677763
а что мог сделать Арсенал в этой игре? это ж не спартак какой-нибудь, это Зенит - гранд отчественного футбола. Ловчев опять облажался, "эксперт" блин
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AZ
1473679066
Ловчева надо гнать от журналистов, уже задрал... Вечно критикует всех как директор двоечника.... Пусть идет домой!
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Алексей1988
1473680834
Ловчев старый кретин. Сам чего добился? Тупое чмо кроме как ЛФК ничего не тренировало, зато обсуждает всех... Чего сам то добился? Даже Бердыев, выиграв 2 раза РФПЛ и Барсу обычграл - такое себе не позволяет. А старый маразматик, старый петух орет и гнобит всех. Чморота старая.
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опус 2
1473686228
Что равняет Арсенал с Зенитом ?! Что Арсенал,Уфа ,Томск специально набирают некачественных игроков ?Просто не у всех такие бюджеты ,как у Зенита !По трансферной стоимости ,один Лодыгин стоит примерно столько же ,как весь Арсенал! Я уже не говорю про Витцепя и др,клубы на само Надо клубы на самоокупаемость посадить ,вот тогда клубы подравняются .А сейчас у нас в футболе ,как и в обществе-кучка аллигархов ,против всех остальных !
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