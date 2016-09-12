Ловчев: «Половину игроков «Арсенала» надо гнать из футбола»

Известный российский специалист Евгений Ловчев выступил с резкой критикой в адрес футболистов тульского «Арсенала», которые уступили на своем поле «Зениту».

«Сергей Павлов извиняется за то, что показала его команда. И правда – играют на своем поле. Так вы костьми лягте, но что-то покажите, не 0:5 же получать! Собрался полный стадион, пришли люди этого города, которые по сути кормят клуб, дают возможность получать игрокам зарплату. А они позорят город и команду. Половину надо гнать не из Тулы, а из футбола вообще. Но разве так будет? Переберутся потом в Томск или Уфу – и там станут такие же матчи катать.

«Зенит», понятно, был сильнее. Если игра у Питера пошла, они соперника добивают, не церемонятся. Но у меня нет уверенности, что следующую игру «Зенит» сможет провести так же. Все потому что нет запаса прочности у команды», – сказал Ловчев.

Напомним, матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Арсенал» – «Зенит» закончился с счетом 0:5.