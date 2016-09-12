Геркус: «Успех акции для болельщиков? Спросите у них»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что разницу в цене билетов по акции для болельщиков покрыл клуб. Напомним, на матч 6-го тура «Спартак» – «Локомотив», который проходил на «Открытие Арена», при номинальной стоимости билетов в 1000 рублей, «Локо» распространял их среди своих фанатов по 300.

– Довольны акцией для болельщиков?

– Ребятам судить. У них спросите.

– Ходили разговоры, что разницу в цене на билеты на гостевой сектор «Открытие Арены» покрыли Семин и футболисты.

– Они бы это точно сделали, но за них это сделал клуб.