Геркус: «Успех акции для болельщиков? Спросите у них»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что разницу в цене билетов по акции для болельщиков покрыл клуб. Напомним, на матч 6-го тура «Спартак» – «Локомотив», который проходил на «Открытие Арена», при номинальной стоимости билетов в 1000 рублей, «Локо» распространял их среди своих фанатов по 300.
– Довольны акцией для болельщиков?
– Ребятам судить. У них спросите.
– Ходили разговоры, что разницу в цене на билеты на гостевой сектор «Открытие Арены» покрыли Семин и футболисты.
– Они бы это точно сделали, но за них это сделал клуб.
Источник: «Спорт-Экспресс»