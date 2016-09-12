Симонян: «Под руководством Карреры «Спартак» проявляет характер»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился наблюдениями от матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Спартак» выиграл не случайно. Семин – уважаемый тренер, но он только недавно принял «Локомотив». Хотя и Каррера недавно, но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время. А это уже немало. Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. «Спартак» проявляет характер», – отметил Симонян.