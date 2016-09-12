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  • Симонян: «Под руководством Карреры «Спартак» проявляет характер»

Симонян: «Под руководством Карреры «Спартак» проявляет характер»

12 сентября 2016, 01:40
11

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился наблюдениями от матча 6-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Спартак» выиграл не случайно. Семин – уважаемый тренер, но он только недавно принял «Локомотив». Хотя и Каррера недавно, но изменения уже видны. Команда играет комбинационно, с полной отдачей, выдерживает все игровое время. А это уже немало. Надо отдать должное Каррере: он живет игрой и командой. Это большое качество для тренера. «Спартак» проявляет характер», – отметил Симонян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо Симонян Никита
Комментарии (11)
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Aztec58
1473633808
Не сглазить бы.
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a-rakhmatov
1473644675
Да итальяшка настроил команду на высокий результат в чемпионате))
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Диктор
1473649907
Дай Бог ему удачи.
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nik55
1473651502
так держать
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aurora5858
1473661780
Выбор правильный пока. Заметно прибавили с полкоманды. Даже Комбаров.
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SandersMax
1473663081
Каррера пожалуй лучший тренер какой был у Спартака за много лет. удачи ему
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Диктор
1473666044
Прочитал комент vvv246 и вижу одно,раз нечего сказать про игру команды будем высасывать претензии из пальца.Комент бомжа абсолютно без основательный.Больше не хочу про это трепло вообще говорить.
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MaxSpartakM
1473672267
Дорогой Никита, я могу сказать одно, увереннее стала команда и не только, болельщики стали на много увереннее и активнее ! Не помню такого сезона, что бы на трибунах собиралось столько людей единомышленников! Мы с каждой игрой верим все сильнее! Вперед Спартак!!!
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