Бабаев: «Открытие нового стадиона ЦСКА? Первый блин комом не вышел»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от первого матча московской команды на новом стадионе, в котором армейцы крупно выиграли у «Терека» (3:0)

– Не могу сказать, что все прошло без сучка и задоринки. Я бы сильно удивился, если бы на первом матче, тем более аншлаговом, все было бы идеально. Так что нет предела совершенству.

– Довольно самокритично.

– Мы понимаем, куда нам нужно еще стремиться. В целом, считаю, все удалось. Создали фантастическую, праздничную атмосферу – прежде всего, благодаря нашим болельщикам. Они здорово поддерживали нашу команду. И, как многие отметили, это была одна из лучших игр армейцев в этом сезоне. Наши фанаты соблюли все требования безопасности, не нарушали общественный порядок. Я, например, не увидел ни одного файера.

– А были опасения?

– Многие называли концепцию нашего стадиона довольно смелой. Имею в виду низкие ограждения и близкое расположение поля к трибунам. Но, считаю, первый блин комом не вышел. Так что я благодарен болельщикам, которые вели себя здорово и не дали никаких оснований сомневаться в том, что мы выбрали правильный путь. Кроме этого, необходимо отметить содействие правоохранительных органов. Они сработали очень эффективно – ГУВД Москвы, полиция Северного округа, департамент безопасности. Всем большое спасибо! Не стану скрывать, переживали, нервничали перед игрой.