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  • Бабаев: «Открытие нового стадиона ЦСКА? Первый блин комом не вышел»

Бабаев: «Открытие нового стадиона ЦСКА? Первый блин комом не вышел»

12 сентября 2016, 01:31
14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от первого матча московской команды на новом стадионе, в котором армейцы крупно выиграли у «Терека» (3:0)

– Не могу сказать, что все прошло без сучка и задоринки. Я бы сильно удивился, если бы на первом матче, тем более аншлаговом, все было бы идеально. Так что нет предела совершенству.

– Довольно самокритично.

– Мы понимаем, куда нам нужно еще стремиться. В целом, считаю, все удалось. Создали фантастическую, праздничную атмосферу – прежде всего, благодаря нашим болельщикам. Они здорово поддерживали нашу команду. И, как многие отметили, это была одна из лучших игр армейцев в этом сезоне. Наши фанаты соблюли все требования безопасности, не нарушали общественный порядок. Я, например, не увидел ни одного файера.

– А были опасения?

– Многие называли концепцию нашего стадиона довольно смелой. Имею в виду низкие ограждения и близкое расположение поля к трибунам. Но, считаю, первый блин комом не вышел. Так что я благодарен болельщикам, которые вели себя здорово и не дали никаких оснований сомневаться в том, что мы выбрали правильный путь. Кроме этого, необходимо отметить содействие правоохранительных органов. Они сработали очень эффективно – ГУВД Москвы, полиция Северного округа, департамент безопасности. Всем большое спасибо! Не стану скрывать, переживали, нервничали перед игрой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Бабаев Роман
Комментарии (14)
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Aztec58
1473633754
Да-а, блин из Терека получился что надо.
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DIDI 23
1473650404
С новосельем!
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VIPded
1473659514
С новосельем, ЦСКА!!!
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ufos73
1473662090
Первый оф матч, можеть быть? Матч открытие был с огромным комом, только его ни кто не видел, ни кого ж не было )))
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Gwynbleidd
1473662736
Один неприятный момент, не продавали билеты через интернет... А до касс доехать у меня не хватило желания...
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Alexs1997
1473664050
С новосельем пидарасы!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛАВА 81
1473671074
Победа , легко прогнозировалась. Я даже поставил хорошую сумму денег на победу цска. Победа явно не чистая.
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seawave
1473671843
С новосельем, соперники!=)
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Zeff
1473687883
Ну как же. Первый матч, и сразу дог. Позорище!
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Dobroe Teplo za CSKA
1473705843
Крутой стадик!
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