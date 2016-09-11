Каррера: «Знаю, что «Спартак» давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что для дальнейших успехов его подопечные должны много работать.

«Знаю, что «Спартак» привык побеждать, но давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы, ведь я сам играл в командах, от которых ждали только побед. Я знаю, что такое победы. Слово победа легко произнести, но чтобы выиграть, нужны отдача, воля и желания, без которых невозможно победить.

Не бывает так, чтобы всегда все было хорошо. Когда все хорошо, окружающий нас энтузиазм нужно использовать во благо команды и при этом стоять на земле двумя ногами. Мы не должны быть заложниками эмоций болельщиков, а должны работать еще больше, если хотим продолжать выигрывать. Все время выигрывать очень и очень сложно», – заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».