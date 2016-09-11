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  • Каррера: «Знаю, что «Спартак» давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы»

Каррера: «Знаю, что «Спартак» давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы»

11 сентября 2016, 22:31
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что для дальнейших успехов его подопечные должны много работать.

«Знаю, что «Спартак» привык побеждать, но давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы, ведь я сам играл в командах, от которых ждали только побед. Я знаю, что такое победы. Слово победа легко произнести, но чтобы выиграть, нужны отдача, воля и желания, без которых невозможно победить.

Не бывает так, чтобы всегда все было хорошо. Когда все хорошо, окружающий нас энтузиазм нужно использовать во благо команды и при этом стоять на земле двумя ногами. Мы не должны быть заложниками эмоций болельщиков, а должны работать еще больше, если хотим продолжать выигрывать. Все время выигрывать очень и очень сложно», – заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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EFR
1473622579
А нам ты Массимо,так держать.Давай победы клепать!
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VVM1964
1473622700
ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
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sciline10
1473623196
я вас умоляю, как только начинается у Спартака серия побед, так все кому не лень кричат как всё збс при новом тренере. Я уверен что уже к зиме будут дай бог в пятёрке только, и кричать о том какой плохой тренер, а к лету и вовсе уволят. Спартак есть Спартак)
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ivanthebest
1473623820
Очень правильные мысли, главное чтобы не отступал от них и двигался шаг за шагом к намеченной цели.
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IVANRUS777
1473624522
Наконец у руля команды настоящий Гладиатор!
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семенчик
1473624525
Верим Массимо!!!!
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1473625181
Чемпионы ??? Да не смешите , вернитесь на землю .......
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Иван872
1473629298
мешки
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Каратель помойников
1473631749
всё по делу сказал и не ныл как нефутбольный тренер обосравшись
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Texac777
1473636306
Спартак чемпион
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