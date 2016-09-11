Самедов: «Видимо, у Семина свое видение футбола»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о матче против «Спартака» (0:1), а также заявил, что не знает причину своей замены.

«Настраивались на матч как обычно. «Спартак» удивил. Красно-белые играли здорово. Во второй половине первого тайма заставили нас прижаться к своим воротам. В перерыве Юрий Павлович сказал, что нужно выйти и отыграться. Не знаю, почему меня заменили в перерыве. Видимо, у главного тренера своe видение футбола. Со здоровьем это никак не связано», – заявил Самедов.