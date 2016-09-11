Семин: «Спартак» действовал более агрессивно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 6-го тура российской Премьер-лиги против московского «Спартака» (0:1). По словам наставника, «Спартак» действовал более агрессивно, нежели его подопечные.

«Не удалось нам сегодня победить. Мы проиграли первый тайм, проиграли много единоборств, «Спартак» действовал более агрессивно. Если брать матч в целом, то был равный матч, мы не смогли отыграться, но был очень хороший футбол для болельщиков. Отмечу судью, он был правильный, давал играть и тем, и другим. Интересная игра для болельщиков. Что касается замены Самедова, то она напрашивалась. Комбаров был более активен», – сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».