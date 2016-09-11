Каррера: «Некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:0). По словам наставника, был трудный матч, как и все дерби. Также Каррера отметил, что его команде некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча чемпионата.

«Мы знали, что это будет трудная игра, как и все дерби. Мы боролись на протяжении всех 90 минут. С обоих стороны было мало хорошего футбола – но это дерби. Нам было важно завоевать сегодня три очка, чтобы дальше расти. Сейчас некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча, надо к ней готовиться. Когда клубы играют, выбивая мяч вперед, то трудно играть всем. Но мы тренируемся и работаем, чтобы стать лучше», – заявил Каррера в интервью телеканалу «Наш футбол».