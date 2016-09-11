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  • Каррера: «Некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча»

Каррера: «Некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча»

11 сентября 2016, 18:42
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал матч 6-го тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (1:0). По словам наставника, был трудный матч, как и все дерби. Также Каррера отметил, что его команде некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча чемпионата.

«Мы знали, что это будет трудная игра, как и все дерби. Мы боролись на протяжении всех 90 минут. С обоих стороны было мало хорошего футбола – но это дерби. Нам было важно завоевать сегодня три очка, чтобы дальше расти. Сейчас некогда праздновать, ведь через пять дней очередная встреча, надо к ней готовиться. Когда клубы играют, выбивая мяч вперед, то трудно играть всем. Но мы тренируемся и работаем, чтобы стать лучше», – заявил Каррера в интервью телеканалу «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Каррера Массимо
Комментарии (6)
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takca
1473608885
Хорошая победа над хорошим соперником.
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PNZ1985
1473609277
на зубах... понравился момент когда Таски бросился головой наперерез под удар в штрафной, а Бокетти блокировал телом мяч для РЕброва .. удивительно, чем их там мотивирует Каррета))
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a-rakhmatov
1473609629
Да действительно итальянец настроил Спартак на высокие места в чемпионате.....удачи команде!!!
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bzfar
1473609665
Да, в самоотдаче игроки превзошли себя!!! Причем обеих команд. Брака достаточно было, зато игра смотрелась и держала в напряжении до последних минут
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nik55
1473610279
Таски нужно убирать
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