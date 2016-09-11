Серхио Рамос: «Реал» намерен выиграть все турниры»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о задачах своей команды на сезон. По словам футболиста, мадридский клуб планирует одержать победу во всех турнирах, в которых принимает участие.

«Нашим приоритетом является каждый трофей. Это правда, что после того, как мы несколько лет не выигрывали национальное первенство – это одна из самых главных задач. Мы должны продолжать совершенствовать нашу игру, особенно в обороне. Наша цель – выиграть все турниры», – заявил футболист.