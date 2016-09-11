Мостовой: «Есть ощущение, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Локомотив» в предстоящем матче с красно-белыми в рамках 6-го тура РФПЛ сможет отобрать очки у потенциального лидера первенства.

«Жду упертой игры от обеих команд, матч однозначно будет интересным. Мы давно не видели «Спартак» на первом месте таблицы РФПЛ, поэтому красно-белые вряд ли захотят упускать это преимущество. «Локомотив» немного встрепенулся в результате победы над «Краснодаром», к тому же хорошо выглядел по игре в матче с «быками». Возможно, это связано с назначением Юрия Семина на пост главного тренера и перестановками в клубе.

Есть ощущение, что «Спартак» может потерять очки в столичном дерби. К тому же со стороны обеих команд многие футболисты участвовали в матчах за национальные сборные, и еще неизвестно, в каком состоянии они вернулись. Закрытой игры мы точно не увидим. На таком стадионе, как «Открытие Арена», это невозможно. Думаю, что матч закончится результативной ничьей — 1:1», – заявил Мостовой.