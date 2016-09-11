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  • Мостовой: «Есть ощущение, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Локомотивом»

Мостовой: «Есть ощущение, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Локомотивом»

11 сентября 2016, 11:18
14

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Локомотив» в предстоящем матче с красно-белыми в рамках 6-го тура РФПЛ сможет отобрать очки у потенциального лидера первенства.

«Жду упертой игры от обеих команд, матч однозначно будет интересным. Мы давно не видели «Спартак» на первом месте таблицы РФПЛ, поэтому красно-белые вряд ли захотят упускать это преимущество. «Локомотив» немного встрепенулся в результате победы над «Краснодаром», к тому же хорошо выглядел по игре в матче с «быками». Возможно, это связано с назначением Юрия Семина на пост главного тренера и перестановками в клубе.

Есть ощущение, что «Спартак» может потерять очки в столичном дерби. К тому же со стороны обеих команд многие футболисты участвовали в матчах за национальные сборные, и еще неизвестно, в каком состоянии они вернулись. Закрытой игры мы точно не увидим. На таком стадионе, как «Открытие Арена», это невозможно. Думаю, что матч закончится результативной ничьей — 1:1», – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мостовой Александр
Комментарии (14)
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Диктор
1473582862
Когда кажется крестится нужно.У меня нет сомнение Спартак победит.
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семечкин
1473583192
между булок чешется, Саша?))))
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Apocalypse
1473583857
С результатом точно уже не угадал. Спартак не пропустит сегодня.
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EFR
1473584334
я уверен в победе 3-0
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MaxSpartakM
1473585814
Тоже мне эксперт!!! Спартак 2:0 Локо , в лучшем случии для паровоза! А так думаю 4:1 Спартак пройдеться по рельсам)))) вперед Спартак!!!!
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APchelov
1473585982
Локомотив выдал свой максимум в Краснодаре. Сегодня им ничего не светит. Если, конечно, Спартак сам не накосячит
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MaxSpartakM
1473585987
Товарищ Мостик, если вы не следили за началом РФПЛ то скажу вам по секрету, Спартак более уверенно справился с быками чем локо который просто отскочил
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nik55
1473589778
спартак-локо 3-1
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Serjoga
1473590656
Сегодня Спартак на себя не будет похож! Так что ничью он воспримет за счастье! Но Локо сегодня возьмет верх-Семин не уступит Каррере!
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Joko21
1473598791
не до оцениваете Вы, товарищи мясные, Локомотив. И рановато списываете Нас со счетов. Но игра рассудит
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