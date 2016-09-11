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  • Гризманн: «Хочу извиниться перед партнерами за слова, которых не должен был говорить»

Гризманн: «Хочу извиниться перед партнерами за слова, которых не должен был говорить»

11 сентября 2016, 01:25
3

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн принес извинения одноклубникам за свое высказывание о том, что команду может ждать борьба за выживание, если она не улучшит игру.

«Я бы хотел извиниться, потому что я не должен был говорить это все публично. Такие вещи нужно обсуждать в раздевалке.

Я говорил об этом публично и теперь хочу публично же извиниться перед одноклубниками. Я уже говорил с капитанами, а теперь хочу сказать прилюдно.

Я был первым, кто плохо сыграл против «Леганеса». Я был зол на себя, потому что всегда хочу побеждать. Но это ничего не меняет: я не должен был произносить тех слов. На таких ошибках надо учиться», – сказал Гризманн.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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de bruyne
1473547158
Мужик... признал свое ошибку а не как кадры некоторые
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Сергей Свояк
1473547419
Нормальный спортсмен. Ничего такого не сказал, предосудительного ...
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cky3k
1473585036
Е#ать-колотить!!))
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