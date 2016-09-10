Клопп: «Перед матчем с «Лестером» я думал, что нас ждет большой вызов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча четвертого тура АПЛ против «Лестера» (4:1).

«Отличное выступление на протяжении всех 90 минут. Я думал, что нас ждет большой вызов. Я знаю, что мы можем быть действительно сильными.

Если что-то идет не так, то мы должны показать, что остаемся в гонке, и верить в наш стиль. Мы играли спокойно, не можем же мы создавать моменты каждым пасом, каждым движением.

«Лестер» – очень качественная команда, они всегда опасны, даже после третьего гола. Отличный матч в отличном месте», – сказал Клопп.