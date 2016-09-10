Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «С таким подбором игроков, как в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России»

Каррера: «С таким подбором игроков, как в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России»

10 сентября 2016, 15:29
32

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что с таким подбором игроков, который имеется в его распоряжении в московском клубе, можно выиграть чемпионат России.

– С тем подбором игроков, который есть сейчас в Спартаке, можно выиграть чемпионат России?

– Да, думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, и мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, и если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Warrior God
1473510793
Дай бог.
Ответить
Диктор
1473511171
Хорошо сказал,объективно.
Ответить
nik55
1473511607
сказал как отрезал не убавить-не прибавить
Ответить
LIZA1998
1473511720
Класс
Ответить
Аид666
1473512114
а можно и не выйграть.
Ответить
Aztec58
1473513287
Короче, всё допускает и ничего не исключает, разумная позиция однако.
Ответить
Dammit
1473514667
Терпеть не могу Спартак, но Каррера почему-то подкупает, как личность. Успехов ему, кроме матчей с Локо)
Ответить
Дон Посей
1473516808
Ну и славно, если команда слепится, как хороший пельмень! Вкуснее будет его трескать!
Ответить
cska-62
1473517384
Каррера абсолютно прав! Приятно, что в нашем футболе стали появляться не просто грамотные тренеры, а ещё и умные люди... Пусть и из-за бугра... Там скандалистов и эпатажников тоже хватает...
Ответить
человек просто
1473526274
Согласен Спартак в этом году может поспорит за чемпионство. Но соглсны с этим. Ещё 2 Московских клуба. 2 Южных. И естественно Питер.
Ответить
Главные новости
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
1
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
6
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Все новости
Все новости
ФотоМедиаклуб подписал опорника из команды РПЛ
14:10
1
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
4
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
7
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
3
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
24
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
8
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+