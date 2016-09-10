Каррера: «С таким подбором игроков, как в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что с таким подбором игроков, который имеется в его распоряжении в московском клубе, можно выиграть чемпионат России.

– С тем подбором игроков, который есть сейчас в Спартаке, можно выиграть чемпионат России?

– Да, думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, и мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, и если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.