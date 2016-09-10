Акинфеев: «Терек» является неудобной командой для ЦСКА»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от поединка шестого тура РФПЛ против «Терека».

«С этой командой всегда неудобно играть. Да, были 4:2 и 3:0 в Грозном, было 4:1 на стадионе имени Стрельцова. Но обычно матчи получаются вязкие, упорные, нервные, нам редко когда в последние годы удавалось победить крупно или даже относительно легко.

Что говорить, если даже ведя 4:0 в Грозном, мы пропустили два гола, сразу могли пустить третий, а в самой концовке хозяева имели еще один хороший момент? Думаю, и сейчас нужно настраиваться на трудную игру», – сказал Акинфеев.

Встреча ЦСКА – «Терек» начнется в 20:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.