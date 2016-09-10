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Акинфеев: «Терек» является неудобной командой для ЦСКА»

10 сентября 2016, 13:59
9

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от поединка шестого тура РФПЛ против «Терека».

«С этой командой всегда неудобно играть. Да, были 4:2 и 3:0 в Грозном, было 4:1 на стадионе имени Стрельцова. Но обычно матчи получаются вязкие, упорные, нервные, нам редко когда в последние годы удавалось победить крупно или даже относительно легко.

Что говорить, если даже ведя 4:0 в Грозном, мы пропустили два гола, сразу могли пустить третий, а в самой концовке хозяева имели еще один хороший момент? Думаю, и сейчас нужно настраиваться на трудную игру», – сказал Акинфеев.

Встреча ЦСКА – «Терек» начнется в 20:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Акинфеев Игорь
Комментарии (9)
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Aztec58
1473508917
Странно, а по результатам вроде всё удачно получается.
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Диктор
1473511489
Чего это он еще до начала игры оправдываться уже начал?
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fakel-vrn
1473512443
правильно..надо настраивать игроков к худшему..а не как спартак... когда аленичев кричал..что они с титовым посмотрели аек...и такие команды спартак легко переиграет..
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семечкин
1473512628
любая команда, а не только ЦСКА на стадионе, где из "матюкальника" вылетало: СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ КОЗЁЛ ТЫ, чувствует "неудобства" от хозяев)))))
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subbotaspartak
1473515852
Игра не началась, а уже комплексуете, Так и продуете...
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