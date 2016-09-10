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Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА перед матчем с «Тереком»

10 сентября 2016, 11:52
12

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев попросил болельщиков «не хулиганить и не мусорить» на новой арене армейцев. Напомним, что сегодня здесь пройдет матч 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

«Наверное, все фанаты красно-синих и так понимают, что глупо в своем собственном доме хулиганить, ругаться, зажигать файеры или ломать кресла. Тем более что за это всe люди платят не из своего кармана, расплачивается клуб. Мы все мечтаем о том, чтобы на новом стадионе поддержка команды была организована на самом высоком уровне, и я уверен, что так оно и будет.

Хочется видеть забитые до отказа фанатские трибуны и слышать их вдохновенный суппорт, но хочется также видеть и заполненные семейные сектора. У многих из нас есть дети, и мы понимаем, насколько важно, чтобы родители-болельщики имели возможность комфортно отдыхать вместе с ними на стадионе, а заодно и приобщать их к красно-синим цветам. Попробуем же сделать все для того, чтобы «Арена ЦСКА» стала для нас поистине родным домом!» – заявил голкипер.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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Joko21
1473497943
Гинер лично будет следить и не допустит порчи имущества
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VVM1964
1473498447
Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев попросил болельщиков «не хулиганить и не мусорить» . ЕМУ ПОТОМ УБИРАТЬ ЗА ВАМИ !!!
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MixterFS
1473500931
ЦКГ...
Ответить
x-x-x-x-x
1473503870
сегодня должен побеждать Терек а вам удачи в дальнейшем!!!!! и поздравления с новым стадионом!!!!!
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Dobroe Teplo za CSKA
1473504337
ну мы же какие нибудь свиньи
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Mityai90
1473504436
Не вижу никакого криминала в файерах, если их не кидать на поле.
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zadira56
1473506311
"глупо в своем собственном доме хулиганить, ругаться, зажигать файеры или ломать кресла" А в чужом доме значит можно?
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Aztec58
1473508795
Гинеровское добро священно и неприкосновенно.
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spartach n1
1473511702
Клован,все помнят как последняя шалава матерился и теперь говорит о порядке
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rLt_Ortriwar
1473521508
хорошо сказал, хоть немного и вызывающе))
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