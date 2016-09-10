Акинфеев обратился к фанатам ЦСКА перед матчем с «Тереком»

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев попросил болельщиков «не хулиганить и не мусорить» на новой арене армейцев. Напомним, что сегодня здесь пройдет матч 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

«Наверное, все фанаты красно-синих и так понимают, что глупо в своем собственном доме хулиганить, ругаться, зажигать файеры или ломать кресла. Тем более что за это всe люди платят не из своего кармана, расплачивается клуб. Мы все мечтаем о том, чтобы на новом стадионе поддержка команды была организована на самом высоком уровне, и я уверен, что так оно и будет.

Хочется видеть забитые до отказа фанатские трибуны и слышать их вдохновенный суппорт, но хочется также видеть и заполненные семейные сектора. У многих из нас есть дети, и мы понимаем, насколько важно, чтобы родители-болельщики имели возможность комфортно отдыхать вместе с ними на стадионе, а заодно и приобщать их к красно-синим цветам. Попробуем же сделать все для того, чтобы «Арена ЦСКА» стала для нас поистине родным домом!» – заявил голкипер.