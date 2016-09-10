Клопп: «Если бы всегда побеждал сильнейший, наш мир был бы уродливым местом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что в футболе все зависит от самих футболистов, а также заявил, что его клуб входит в число лучших клубов мира.

«Мы должны сделать больше, если хотим войти в число лучших команд мира. Мы должны давать бой сопернику где бы то ни было: в Манчестере, в Лондоне. Но это футбол. Тут все зависит только от нас. Если бы всегда побеждал только сильнейший, наш мир был бы уродливым местом. У нас есть шанс бороться за все. Это не гарантирует нам победу во всех турнирах, но возможность – это уже многое», – заявил Клопп.

Отметим, что в рамках 4 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Лестером».