Венгер: «У нас подобралась команда с необходимым опытом для борьбы за титул»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен в том, что его команда созрела для чемпионского титула в Англии. Как заявил французский специалист, сейчас в «Арсенале» играют «матерые футболисты».

«Пожалуй, это самый зрелый состав, который нам удалось собрать за долгое время. У нас нет игроков 19–20 лет. Впервые за долгое время у нас подобралась матерая команда, способная бороться за титул. Мы должны всем доказать, что достаточно хороши для того, чтобы обыграть кого угодно. У нас определенно подобралась команда с необходимым опытом для борьбы за титул», — сказал Венгер.

Отметим, что «Арсенал» начал новый сезон не самым лучшим образом. По итогам трех туров «канониры» набрали 4 очка.