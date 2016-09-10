В Ростове установят памятник Понедельнику

Возле стадиона «Ростов Арена» будет установлен памятник прославленному футболисту Виктору Понедельнику. Такое заявление сделал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Напомним, что Понедельник является уроженцем Ростова-на-Дону.

«У каждого стадиона, который будет принимать матчи чемпионата мира, будет установлена скульптурная композиция. На сегодняшний день мы обсуждаем, кто это будет Но самая яркая звезда, самый титулованный футболист – это Виктор Понедельник, и, скорее всего, именно его скульптура будет рядом со стадионом «Ростов Арена», – цитирует welcome2018.com Гуськова.

Напомним, что на стадионе «Ростов Арена» пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игра 1/8 финала.