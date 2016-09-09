Генеральный директор «Уфы»: «Краснодар» – суперкоманда с суперфутболом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями накануне матча шестого тура РФПЛ против «Краснодара».

«В ближайшем матче мы принимаем «Краснодар». Один из лидеров отечественного футбола, который проповедует красоту игры. С такими соперниками приятно играть.

Я надеюсь, что стадион заполнится, потому что в «Краснодаре» есть на что и на кого посмотреть. Ну а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы победить эту команду. У нас есть свой план, есть что противопоставить краснодарцам. Мы все сейчас живем только этим матчем», – сказал Газизов.

Матч «Уфа» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 14:00 по московскому времени.