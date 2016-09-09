Моуринью: «Барселона» – это не «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча шестого тура АПЛ против «Манчестер Сити» вспомнил свои прошлые противостояния с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Все эти ситуации – совершенно разные. «Барселона» – это «Барселона», это не «Манчестер Сити». «Интер и «Реал» – это не «Манчестер Юнайтед». Разные игроки, разные философии, разные турниры.

Я не вижу, где у кого-то может быть преимущество из-за того, что наши команды много раз встречались в прошлом», – сказал Моуринью.

Команды Моуринью и Гвардиолы встречались 16 раз: семь побед на счету испанца, трижды выигрывал португальский специалист, шесть встреч завершились вничью.