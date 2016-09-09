Гвардиола: «Если Моуринью предложит выпить после матча, я соглашусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих отношениях с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Если он предложит мне выпить после матча, я соглашусь. Я много раз говорил, что очень уважаю его. Я всегда стараюсь учиться у коллег и оппонентов, в том числе и у Моуринью. Жозе был моим тренером, когда работал ассистентом Бобби Робсона.

Последняя встреча в Мадриде с «Барселоной» была непростой, но две или три недели назад мы встретились на собрании тренеров АПЛ, поговорили друг с другом, а также с Рональдом Куманом и Тони Пьюлисом. Так что все в порядке. Наше соперничество существует в основном в прессе», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 сентября. Начало – в 14:30 по московскому времени.