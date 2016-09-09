Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА закрыл часть домашнего стадиона «Ростова»

9 сентября 2016, 11:47
22

В УЕФА приняли решение закрыть часть домашнего стадиона «Ростова» (восточную трибуну) на ближайшей игре команды в еврокубках.

Напомним, что такое наказание ростовчане понесли за поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (4:1).

В УЕФА сообщили, что клуб нарушил статью 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
and4ever86
1473411290
Российское поведение болельщиков:)
Ответить
Barsuk52
1473413169
Кому то в Европе Ростов сильно мешает
Ответить
FanatSerj
1473413290
Был на матче ну не слышал я там угуканьей, возмущались на сербского судью и кричали что не по братски судит это да, опять же на всех стандартов соперника гудели и свистели, русские вперед традиционно кричали фаны. Нормально болели, негров вообще не трогали.
Там что просушка каждого болельщика ведется, а вдруг что то расистское произнесет?
Упыри короче и так стадион и десятой части желающих не вмещает, так еще и это обрезали.
Ответить
seawave
1473413369
Вот уж нашли до кого до...баться, дебилы из уефа.
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1473413893
Что за бредь
Ответить
fantom23
1473415291
Что то наших частенько стали везде ущимлять!!!
Ответить
maior-60
1473415356
Вот доебались, уроды.
Ответить
vgarakh
1473416446
Странно, никогда не видел и не слышал на стадионе в Ростове расистское поведение и кричалки.
Ответить
marslond
1473416456
Закрытие трибуны, дисквалификация Кудряшова. Походу боятся "Ростов".
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1473418063
Лучше бы часть поля закрыли.
Ответить
Главные новости
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
3
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
9
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
1
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
3
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+