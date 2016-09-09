УЕФА закрыл часть домашнего стадиона «Ростова»

В УЕФА приняли решение закрыть часть домашнего стадиона «Ростова» (восточную трибуну) на ближайшей игре команды в еврокубках.

Напомним, что такое наказание ростовчане понесли за поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с голландским «Аяксом» (4:1).

В УЕФА сообщили, что клуб нарушил статью 14 дисциплинарного регламента союза – расистское поведение болельщиков.