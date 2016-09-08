«Атлетико» будет оспаривать трансферный запрет Арбитражном суде

«Атлетико» подаст апелляцию на решение ФИФА о запрете на регистрацию новых игроков в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, «Атлетико» и «Реал» были наказаны запретом на регистрацию игроков в течение двух трансферных окон за нарушения правил перехода несовершеннолетних футболистов.

Клубам удалось отстрочить вступление решения в силу при помощи апелляции в ФИФА, однако сегодня организация отклонила протест. Это значит, что мадридцы не смогут регистрировать новых футболистов до 2018 года.

Ранее сегодня «Реал» также объявил о том, что оспорит решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.