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Кудряшов дисквалифицирован на три встречи Лиги чемпионов

8 сентября 2016, 22:18
25

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не поможет своим партнерам в первых трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что ростовчане получили по факсу письмо от УЕФА о дисквалификации Кудряшова на три игры за «жестокое поведение». Напомним, футболист был удален в ответном матче квалификации против «Аякса» (4:1).

По информации источника, «Ростов» попросил УЕФА предоставить полный текст решения.

В первых трех турах группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией», дома с ПСВ и также на своем стадионе с «Атлетико».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (25)
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Mityai90
1473362831
ахренеть, за что там 3 матча то?? обычный фол.... УЕФА Мафия
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STAFOR13
1473362929
это как с паралимпийцами... политика... того же игрока из АПЛ за такой фол и красную, на матч не более отстранили
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Жека 35
1473363318
Педики не мытые...
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ZENIT GOAL
1473363326
Бред,не за что там три матча давать.Никакой грубости не было,красную получил за фол последней надежды(и то спорный).
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Дон Посей
1473363852
Представляю, какое судейство будет в игре с немчурой...
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compka
1473364272
начался последний этап загнивания и кончины запада
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sochi-2013
1473364710
Получается, что боятся Ростова.
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NapaS
1473369350
пажощ конечно дисквалификация имхо ссыт Европа на всякий случай Бердыева, перестраховывается теперь, так как от него отлететь не в тему может любому вообще
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473372043
К беспределу начинаем потихоньку привыкать. И уже не удивлюсь, если попрет инфа о том, что фамилия Кудряшова также фигурирует в докладе Макларена %).
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mel.dima82
1473372381
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://0rz.tw/ArACV
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