Кудряшов дисквалифицирован на три встречи Лиги чемпионов

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов не поможет своим партнерам в первых трех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Сообщается, что ростовчане получили по факсу письмо от УЕФА о дисквалификации Кудряшова на три игры за «жестокое поведение». Напомним, футболист был удален в ответном матче квалификации против «Аякса» (4:1).

По информации источника, «Ростов» попросил УЕФА предоставить полный текст решения.

В первых трех турах группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» сыграет на выезде с «Баварией», дома с ПСВ и также на своем стадионе с «Атлетико».