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  • Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра»

Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра»

8 сентября 2016, 20:02
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, как он собирается мотивировать своих подопечных перед матчем шестого тура РФПЛ против «Локомотива».

«Это секрет! На самом деле здесь нет ничего особенного, все зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. Затем я думаю, что сказать ребятам перед игрой. Об этом я узнаю в день матча, не могу сейчас сесть и написать эти слова на бумаге», – сказал Каррера.

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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oyabun
1473355418
Отличное чувство юмора у Массимо!
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Etiainen
1473356052
новая звезда у нас загорелась! под Моуринью закосил)
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Молчуновский
1473356498
Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. Иногда вообще не просыпаюсь, так и хожу весь день спя, а игроки в этот день ходят, с-ки, без мотивации.»
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Serjoga
1473360789
Он адекватный?
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AZ
1473366249
Даст жена с утра, или не даст - отсюда и настроение тренера...
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mel.dima82
1473372544
Кyрение yбивает! Пo стaтистике тpеть pоссиян стpадают пoследствиями куpения, c помoщью этoго наpодного cредства вы зaставите сeбя жить дoльше и здоpовeе! Нe тeряй вpемени - http://goo.gl/bbI52s
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