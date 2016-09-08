Каррера: «Способ мотивации игроков зависит от моего настроения, как я проснусь с утра»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, как он собирается мотивировать своих подопечных перед матчем шестого тура РФПЛ против «Локомотива».

«Это секрет! На самом деле здесь нет ничего особенного, все зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. Затем я думаю, что сказать ребятам перед игрой. Об этом я узнаю в день матча, не могу сейчас сесть и написать эти слова на бумаге», – сказал Каррера.

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября.