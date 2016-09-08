Семин: «Спартак» вызывает у меня особые чувства»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

«У «Спартака» хорошее настроение, команда с душой играет. Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а «Спартак» – лидер.

Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства «Спартак», конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион», – отметил Семин.