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Семин: «Спартак» вызывает у меня особые чувства»

8 сентября 2016, 17:17
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Напомним, встреча состоится 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

«У «Спартака» хорошее настроение, команда с душой играет. Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а «Спартак» – лидер.

Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства «Спартак», конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион», – отметил Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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Тренер Зенита
1473345527
Респект Юри Палычу! Позор девкам ультрас Локомотива!
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Тraumtanzеr
1473345764
Удачи Шпалычу во всем, да и вообще по жизни, но не удачи с нами.
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Fan Loko mik
1473346225
Удачи Сёмину и Локо, победа будет наша!!!!
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subbotaspartak
1473348423
Почувствовать придётся во время игры, Потерпи Палыч до поры
Ответить
betbb
1473348647
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chegaev88
1473349521
Постоянно в середине 2000х Локомотивом загибал
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Опорник84
1473350819
Вот уже почти сорок лет Спартак особые чувства вызывает!
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valencia 45
1473356011
Да
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spartach n1
1473356569
Стадион не то что у конявых ))
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Молчуновский
1473356666
Семин: «Спартак» вызывает у меня особые чувства. Без иммодиума эти чувства не остановить.»
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