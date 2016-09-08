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  • Непомнящий: «Народ потянется на футбол, если на стадионах будут созданы условия»

Непомнящий: «Народ потянется на футбол, если на стадионах будут созданы условия»

8 сентября 2016, 15:07
7

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что болельщиков от посещения матчей РФПЛ отпугивают условия на стадионах.

«О целесообразности постройки больших стадионов к чемпионату мира спорить нет смысла. Во-первых, считаю, что есть другая проблема – комфортабельность наших стадионов. Отсюда и низкая посещаемость. Если будут созданы условия, на футбол потянется и народ. А во-вторых футбольный стадион должен приносить прибыль. На больших аренах можно будет проводить различные мероприятия (концерты звезд и прочее). Я за то, чтобы строились вместительные стадионы.

Что касается простаивающих стадионов, необходимо сохранить все, что возможно, привести в надлежащий вид и использовать как положено. Я против сноса спортивных сооружений и замены их на другие объекты.

Думаю, стоит создавать и развивать региональные футбольные центры. Есть положительный опыт Германии и Франции, в СССР создавались спортивные интернаты. Нужно привлекать туда квалифицированных специалистов и работать с молодыми футболистами. Думаю, пример Германии наглядно показывает, как можно выстроить футбольную пирамиду. Молодой футболист имеет шанс развиваться в своем регионе, а потом попадает в крупные клубы Москвы, Питера, Краснодара» – сказал Непомнящий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (7)
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Георгий 07 01 93 рус
1473337466
даже пива пить нельзя....
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Георгий 07 01 93 рус
1473337485
лучше дома перед телеком с пивом посидеть!
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Stepanida
1473337841
Надо ценник на тикеты и на абоны меньше сделать, тогда стадики заполняться будут
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alex1951
1473338811
Вал.Непом.- рассуждает,как тренер ,как профессионал ,ну и ладно... а с точки зрения болелы надо сделать таким макаром - проиграла твоя команда ,бабки за билеты взад! И игрокам стимул и болелам на бухло ,горе залить .Типа такого)))))
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yorgenbarenz
1473341657
На Луне не надоело жить,Валерий ? Надо людям хорошие зарплаты дать всем,тогда и стадионы заполнятся.Раньше,на деревянных лавках сидели под дождём, и ещё пытались перелезть через трибуны,если больше не было билетов.
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опус 2
1473361587
А что раньше были хорошие зарплаты !?
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