Непомнящий: «Народ потянется на футбол, если на стадионах будут созданы условия»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что болельщиков от посещения матчей РФПЛ отпугивают условия на стадионах.

«О целесообразности постройки больших стадионов к чемпионату мира спорить нет смысла. Во-первых, считаю, что есть другая проблема – комфортабельность наших стадионов. Отсюда и низкая посещаемость. Если будут созданы условия, на футбол потянется и народ. А во-вторых футбольный стадион должен приносить прибыль. На больших аренах можно будет проводить различные мероприятия (концерты звезд и прочее). Я за то, чтобы строились вместительные стадионы.

Что касается простаивающих стадионов, необходимо сохранить все, что возможно, привести в надлежащий вид и использовать как положено. Я против сноса спортивных сооружений и замены их на другие объекты.

Думаю, стоит создавать и развивать региональные футбольные центры. Есть положительный опыт Германии и Франции, в СССР создавались спортивные интернаты. Нужно привлекать туда квалифицированных специалистов и работать с молодыми футболистами. Думаю, пример Германии наглядно показывает, как можно выстроить футбольную пирамиду. Молодой футболист имеет шанс развиваться в своем регионе, а потом попадает в крупные клубы Москвы, Питера, Краснодара» – сказал Непомнящий.