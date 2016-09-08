Перед матчем ЦСКА – «Терек» пройдет торжественная церемония открытия стадиона

Перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» пройдет официальная церемония открытия нового стадиона армейцев с участием звезды российской сцены.

«Дорогие друзья! В субботу, 10 сентября, на Арене ЦСКА состоится первый официальный матч. Историческое событие будет отмечено торжественной церемонией, которая пройдет перед игрой.

ПФК ЦСКА приготовил для зрителей красочное представление с участием артистов, оркестра, юных воспитанников и ветеранов армейского футбола, а также выступление звезды российской сцены.

Начало церемонии запланировано на 19:45. В связи с этим мы просим вас заблаговременно приезжать на стадион и помнить о том, что перед входом на Арену ЦСКА осуществляется процедура досмотра.

Еще раз убедительно просим вас в этот ответственный день соблюдать на стадионе организованность и порядок, выполнять все требования по соблюдению мер безопасности, предъявляемые соответствующими службами. Также просим вас с пониманием относиться к возможным техническим неполадкам, возникновение которых не исключается в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены», – говорится в сообщении армейцев.