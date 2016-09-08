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  • Перед матчем ЦСКА – «Терек» пройдет торжественная церемония открытия стадиона

Перед матчем ЦСКА – «Терек» пройдет торжественная церемония открытия стадиона

8 сентября 2016, 14:52
6

Перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» пройдет официальная церемония открытия нового стадиона армейцев с участием звезды российской сцены.

«Дорогие друзья! В субботу, 10 сентября, на Арене ЦСКА состоится первый официальный матч. Историческое событие будет отмечено торжественной церемонией, которая пройдет перед игрой.

ПФК ЦСКА приготовил для зрителей красочное представление с участием артистов, оркестра, юных воспитанников и ветеранов армейского футбола, а также выступление звезды российской сцены.

Начало церемонии запланировано на 19:45. В связи с этим мы просим вас заблаговременно приезжать на стадион и помнить о том, что перед входом на Арену ЦСКА осуществляется процедура досмотра.

Еще раз убедительно просим вас в этот ответственный день соблюдать на стадионе организованность и порядок, выполнять все требования по соблюдению мер безопасности, предъявляемые соответствующими службами. Также просим вас с пониманием относиться к возможным техническим неполадкам, возникновение которых не исключается в ходе первого опыта массовой эксплуатации новой арены», – говорится в сообщении армейцев.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (6)
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84aivengo
1473342708
хотели ведь с челси открыть?
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VeniaminS
1473368895
Посмотрим!!!
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chempion_cska
1473428523
2:0 победит ЦСКА!
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