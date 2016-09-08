Кейн: «В этом году «Тоттенхэм» стал сильнее»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заверил, что его команда добилась прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Напомним, что в предыдущем розыгрыше АПЛ «шпоры» заняли третье место.

«Я думаю, что в этом году наша команда стала сильнее. Мы приобрели несколько игроков, которые хорошо влились в команду.

Теперь мы готовы. «Тоттенхэму» предстоит сыграть много игр, в том числе и в Лиге чемпионов против очень сильных соперников. Но мы чувствуем, что готовы двигаться вперед», – отметил Кейн.