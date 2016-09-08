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  • Булыкин: «Приход Смородской в «Динамо» будет выглядеть смешно»

Булыкин: «Приход Смородской в «Динамо» будет выглядеть смешно»

8 сентября 2016, 14:01
4

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что новым президентом бело-голубых может стать Ольга Смородская.

— Наверняка вы слышали о том, что в «Динамо» может прийти Ольга Смородская. Насколько это вероятно?

— Она работала в ЦСКА и в «Локомотиве». Я думаю, что если она придет, то это будет выглядеть смешно. Хотя, я ничему не удивлюсь, в нашем футболе складывается подчас много комичных ситуаций.

— А вы бы согласились прийти в «Динамо» в том или ином качестве? У тебя есть понимание того, как должен клуб развиваться?

— Я 6 лет играл в бело-голубой форме и эта команда оставила отпечаток в моем сердце. Я предлагал прежнему руководству «Динамо» свою программу. Как и что нужно делать, однако там посчитали, что сами хорошо все знают, сами умеют руководить. В результате добились того, что вылетели в первую лигу.
Причем, подобная проблема не только в «Динамо». В других клубах аналогичная ситуация. Все хотят руководить футбольным клубом, не имея при этом ни малейшего понятия, как это делать.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Динамо Булыкин Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1473334074
А чёб нам братцы Не посмеяться
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vladimir-7
1473335759
ЗаБулдыгин руководитель футбольного клуба Динамо-смешно, что описаться можно. Дима, не забывай, что Динамо это супер-клуб.
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Kitoboy_161
1473340451
Булыкин, а ну расскажи им там всем!! А то что они в самом деле!!
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yurdin
1473340935
А ты,Дмитрий,опытный руководитель?
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