Булыкин: «Приход Смородской в «Динамо» будет выглядеть смешно»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что новым президентом бело-голубых может стать Ольга Смородская.

— Наверняка вы слышали о том, что в «Динамо» может прийти Ольга Смородская. Насколько это вероятно?

— Она работала в ЦСКА и в «Локомотиве». Я думаю, что если она придет, то это будет выглядеть смешно. Хотя, я ничему не удивлюсь, в нашем футболе складывается подчас много комичных ситуаций.

— А вы бы согласились прийти в «Динамо» в том или ином качестве? У тебя есть понимание того, как должен клуб развиваться?

— Я 6 лет играл в бело-голубой форме и эта команда оставила отпечаток в моем сердце. Я предлагал прежнему руководству «Динамо» свою программу. Как и что нужно делать, однако там посчитали, что сами хорошо все знают, сами умеют руководить. В результате добились того, что вылетели в первую лигу.

Причем, подобная проблема не только в «Динамо». В других клубах аналогичная ситуация. Все хотят руководить футбольным клубом, не имея при этом ни малейшего понятия, как это делать.