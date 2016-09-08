Симеоне не намерен покидать «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил о готовности продолжать работать с клубом и в дальнейшем.

«Я доволен в клубе. У нас отличная атмосфера на стадионе. Добиться такого расположения к себе болельщиков непросто, надо постараться не лишиться всего этого. Я продолжаю положительно оценивать свое присутствие в клубе и хочу дальше здесь работать», – заявил Симеоне.

Ранее появилась информация, что Симеоне не доработает свой контракт и намерен покинуть «матрасников» в 2018 году.