Маротта: «Переход Витселя в «Ювентус» просто отложен»

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта уверен, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в итоге станет игроком туринского клуба.
«У нас была возможность подписать Витселя, и в сотрудничестве с «Зенитом» мы провели медицинский осмотр. В конце «Зенит» не сумел найти ему замену, так что мы рассматриваем этот случай просто как отложенный трансфер.
На протяжении последних недель Витсель не раз повторял, что хочет перейти к нам и играть за «Ювентус», – сказал Маротта.
Напомним, переход бельгийца в «Ювентус» сорвался в последний день летнего трансферного окна.
Источник: Football Italia