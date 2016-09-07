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  • Газзаев: «Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов в год»

Газзаев: «Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов в год»

7 сентября 2016, 20:09
16

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по увеличению дохода от продажи прав на телевизионные трансляции.

«Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих лиг по доходам от телеправ – всего 22 миллиона евро в год. Выше нас – Шотландия, Греция, Дания. Мы примерно на одном уровне с Норвегией. Хотя доход от телеправ – основной для любого профессионального клуба. Именно он позволяет соответствовать правилам финансового фэйр-плей. В Англии телеправа приносят лиге порядка 1,92 миллиарда в год, в Италии – свыше 880 миллионов евро, в Испании – 741 миллион евро, в Германии – 557 миллионов, во Франции – 509, даже в Турции – 209. А в России – 22…

Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов долларов в год. Это реально! Существуют крупные бизнес-структуры, которые готовы инвестировать и реализовать этот проект в случае моего избрания президентом РФС и поддержки моей программы на конференции РФС 24 сентября.

Модель распределения доходов от телеправ между клубами будет строиться по спортивному принципу. Разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер, не окажется слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства. Предусмотрена и помощь клубам первого дивизиона, потому что пакет телевизионных прав будет охватывать обе лиги», – сказал Газзаев.

Напомним, в выборах президента РФС, которые состоятся 24 сентября, также будут участвовать Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Газзаев Валерий
Комментарии (16)
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Майор Дзагоев
1473268533
Было бы очень хорошо. Жаль, что пока только "бы"
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DUNDEE24
1473269601
Толково.Давно пора.Главное,на практике реализовать!
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Фан666
1473270150
Есть важный вопрос. А кто готов купить эти права на трансляцию нашего футбола? Чемпионаты Англии, Италии, испании смотрят во всём мире, а кто захочет смотреть наш унылый чемпионат, если даже мало какой россиянин готов смотреть наш футбол хоть на стадионе, хоть по телевизору.
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DoNAld DUc
1473271431
Валера крассва!!!
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gencha19
1473272730
Это всё зашибись, всё это уже проходили . Уровниловка .Томов Ленина что ли начитался.Бросай Валера курить всякую дрянь.
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трениришко
1473273461
кто это говно за деньги будет готов смотреть
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473276266
Больше получат - больше заофшорят.
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ivanthebest
1473278484
Исходя из логики, т.к. наш чемп котируется в европе 6-7 по рейтингу, то стало быть доход должен быть в районе 300-400 лямов, а не 200... Это нормальные цифры... А что говорить по поводу того, что смотрят или не смотрят в мире, то могу сказать что смотрят больше, чем мы думаем. Вчерашний товарняк скажем показывали ведущие спортивные Испанские и Итальянские каналы, это о чём-то да говорит. Поэтому не нужно недооценивать свой чемпионат в плане силы и перспектив коммерции, если грамотно работать всё будет хорошо. Но, и шапкозакидательством как наши клоуны заниматься не стоит. Всё в футболе условно и по сути, даже аутсайдер может при определённых раскладах играть в конкретном матче не хуже, чем признанные звёзды, что сборные в который раз уже доказывают, не говоря уже о маленьких клубах.
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SunRomeS
1473280536
У нас пираты больше делают)))))) футбол и деньги)))) деньги в нашем футболе только у тех кто ОКОЛО ФУТБОЛА
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Фан666
1473283186
Сложно сказать кто будет смотреть сражение между Томью и Уфой. Тут как бы самим платить не пришлось.
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