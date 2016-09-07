Газзаев: «Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов в год»

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал о своих планах по увеличению дохода от продажи прав на телевизионные трансляции.

«Россия занимает 14-е место среди 15 ведущих лиг по доходам от телеправ – всего 22 миллиона евро в год. Выше нас – Шотландия, Греция, Дания. Мы примерно на одном уровне с Норвегией. Хотя доход от телеправ – основной для любого профессионального клуба. Именно он позволяет соответствовать правилам финансового фэйр-плей. В Англии телеправа приносят лиге порядка 1,92 миллиарда в год, в Италии – свыше 880 миллионов евро, в Испании – 741 миллион евро, в Германии – 557 миллионов, во Франции – 509, даже в Турции – 209. А в России – 22…

Планируем увеличить доходы от реализации телеправ до 200 миллионов долларов в год. Это реально! Существуют крупные бизнес-структуры, которые готовы инвестировать и реализовать этот проект в случае моего избрания президентом РФС и поддержки моей программы на конференции РФС 24 сентября.

Модель распределения доходов от телеправ между клубами будет строиться по спортивному принципу. Разрыв между суммами, которые получат, условно говоря, чемпион и аутсайдер, не окажется слишком большим. Это, в частности, позволит небогатым клубам избежать банкротства. Предусмотрена и помощь клубам первого дивизиона, потому что пакет телевизионных прав будет охватывать обе лиги», – сказал Газзаев.

Напомним, в выборах президента РФС, которые состоятся 24 сентября, также будут участвовать Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.