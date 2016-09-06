Президент «Урала»: «Информацией об уходе Шоха в «Динамо» не владею»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не владеет информацией относительно ухода спортивного директора екатеринбуржцев Рохуса Шоха в «Динамо». Сегодня СМИ сообщили, что Шох может занять аналогичный пост в московском клубе, после того, как его покинул Роман Орещук.

«Пока у меня такой информации нет. Шох мне не говорил, что уходит в «Динамо». Если ему поступит предложение от московского клуба, что ж, он взрослый человек, сделает свой выбор, примет сам решение. Какие тут могут быть вопросы? Но сейчас таких данных у меня нет. Завтра он должен быть на работе в «Урале», – сказал Иванов.