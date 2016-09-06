Симонян: «Россия – футбольная страна, просто у нового поколения есть другие развлечения»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

– Мы выигрывали Олимпийские игры, чемпионат Европы. В советское время стадионы ломились от болельщиков. В России таких результатов, к сожалению, нет. Зритель перестал массово посещать матчи, но знаковые игры, такие, как «Спартак» – ЦСКА, по-прежнему интересны людям. Бывает, не всегда можно найти заветный билет. Мое мнение, что Россия все-таки футбольная страна.

– Почему же картина так сильно разнится по посещаемости?

– Во-первых, уровень игры, футбола. Во-вторых, у современного поколения есть другие развлечения. И не всегда выбор падает в пользу футбола. С другой стороны, в той же Англии стадионы битком. Возможно, повлияет на ситуацию открытие новых современных арен.