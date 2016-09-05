Новички «Амкара» прошли медосмотр

Новички «Амкара», которых клуб подписал в летнее трансферное окно, сегодня прошли медицинский осмотр. Об этом сообщил главный врач команды Сергей Долгомиров.

«Решение о том, будет тот или иной спортсмен выступать за клуб, принимается на сборах, часто, за пределами России. Там медицинское обследование стоит в разы дороже, но не всегда качественно соответствует нашим требованиям. Разумеется, перед подписанием контракта футболисты проходят определенный набор процедур, для оценки их функционального состояния, представляют необходимые медицинские документы и освидетельствования. Но углубленный, детальный медицинский осмотр мы проводим в Перми, это обычная практика», – заявил Долгомиров.