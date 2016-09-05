Игорь Денисов: «Надеюсь выйти на матч против «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поделился своими впечатлениями от товарищеского матча против «Арсенала» (0:1).

– Матч с «Арсеналом» проходил на фоне нагрузок. Они у нас сейчас очень серьезные. Мы набираем физические кондиции, в частности я, потому что пропустил два с половиной месяца. Думаю, еще неделя, и все будет в порядке. А пока очень тяжело.

– Надеетесь выйти на матч со «Спартаком»?

– Конечно, но все зависит от главного тренера. Выпустит – буду помогать, чем могу.

– Является ли для вас принципиальным матч со «Спартаком»?

– Могу сказать, что это будет интереснейший футбол. Я точно знаю. Смотрел игру «Спартака», команда находится в очень хорошей форме.

– Вас не удивил такой удачный старт красно-белых в чемпионате?

– Меня ничего не удивляет. Выводы надо делать в конце чемпионата, а не в начале.

– Следили ли в межсезонье за «Зенитом» и изменилась ли команда, на ваш взгляд?

– Не мне судить. Я сейчас играю за «Локомотив».

– Без Халка и Гарая будете скучать в нашем чемпионате?

– У «Зенита» очень сильный состав. Там играет практически национальная сборная нашей страны.