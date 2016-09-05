Семин: «Нам нужна была информация перед матчем против «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против тульского «Арсенала» (0:1).

– Нам нужна была информация, для того, чтобы одиннадцатого числа против «Спартака» вышли игроки, которые находятся в лучшем физическом состоянии на данный момент, – сказал Семин. – Прошедшая встреча дала нам хорошую информацию. Игнатьев сегодня сыграл на позиции правого защитника и сделал это достаточно неплохо. Будем в дальнейшем исходить из собранной информации. Это было самым важным для нас в матче с «Арсеналом».

– Игнатьев на правом фланге обороны – это вынужденная мера?

– Нет. Просто я хотел на него посмотреть, как он будет действовать с правой стороны. Вдруг произойдет так, что нам будет нужно усилить атаку. Думаю, он может сыграть на этой позиции.

– Вы сказали, что хотели посмотреть функциональное состояние Игоря Денисова. Он выдержал девяносто минут?

– Денисов неплохо выглядел. Много дней пропустил Ндинга, который смотрелся не лучшим образом. Поэтому есть много вопросов перед матчем со «Спартаком». Будем думать.