Семин: «Нам нужна была информация перед матчем против «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат товарищеского матча против тульского «Арсенала» (0:1).
– Нам нужна была информация, для того, чтобы одиннадцатого числа против «Спартака» вышли игроки, которые находятся в лучшем физическом состоянии на данный момент, – сказал Семин. – Прошедшая встреча дала нам хорошую информацию. Игнатьев сегодня сыграл на позиции правого защитника и сделал это достаточно неплохо. Будем в дальнейшем исходить из собранной информации. Это было самым важным для нас в матче с «Арсеналом».
– Игнатьев на правом фланге обороны – это вынужденная мера?
– Нет. Просто я хотел на него посмотреть, как он будет действовать с правой стороны. Вдруг произойдет так, что нам будет нужно усилить атаку. Думаю, он может сыграть на этой позиции.
– Вы сказали, что хотели посмотреть функциональное состояние Игоря Денисова. Он выдержал девяносто минут?
– Денисов неплохо выглядел. Много дней пропустил Ндинга, который смотрелся не лучшим образом. Поэтому есть много вопросов перед матчем со «Спартаком». Будем думать.