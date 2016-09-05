«Урал» ответил Орещуку по поводу шутки о возрасте Конате

«Урал» ответил на шутку спортивного директора «Динамо» Романа Орещука относительно возраста новичка екатеринбуржцев Мохамеда Конате. Напомним, ивуарийцу на данный момент исполнилось 18 лет полных лет. Орещук же на своей странице в Twitter написал следующее: «Ему 18 до 100 осталось, судя по фото».
«Урал» считает некорректным подобные высказывания со стороны официального представителя клуба, не имеющего отношения ни к нашему клубу, ни к данному футболисту, а также не являющегося представителем СМИ или рядовым болельщиком. Подобные высказывания, на наш взгляд, демонстрируют явное неуважение к коллегам по футбольной семье.
Считаем необходимым отметить, что трансферная политика нашего клуба направлена не на приобретение дорогостоящих возрастных футболистов, а на приглашение в команду молодых и перспективных игроков.
Просим Романа Орещука в будущем воздержаться от подобных высказываний», – сказано в сообщении.