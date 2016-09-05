Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава РЖД: «Локомотив» переживает непростые времена, а у кого сейчас по-другому?»

Глава РЖД: «Локомотив» переживает непростые времена, а у кого сейчас по-другому?»

5 сентября 2016, 12:22
6

Глава РЖД Олег Белозеров выразил надежду, что изменения в руководстве «Локомотива» пойдут клубу на пользу. Также, по его словам, железнодорожники являются не единственными, кто переживает сейчас непростые времена. Напомним, в августе Ольгу Смородскую на посту президента красно-зеленых сменил Илья Геркус.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках шестого тура РФПЛ подопечным Юрия Семина предстоит поединок с лидером чемпионата – «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Не скажу, что часто хожу на стадион, но мои визиты почти всегда совпадали с победами нашей команды, видимо, приношу удачу. Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к «Локомотиву», это наша гордость. Клуб переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко? Ситуация с приходом нового руководства наверняка стабилизируется», – сказал Белозеров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SandersMax
1473067530
в ЧР не болею ни за кого. Локо просто удачи желаю. хороший клуб
Ответить
anri1703
1473072925
надеюсь в этом сезоне локо покажет хороший результат и зимой бы усилиться не плохо бы было локо в этом сезоне надо кубок брать тк про чемпионство пока рано говорить но взять кубок по силам
Ответить
yorgenbarenz
1473080693
Если сменить руководство РЖД,поставив компетентных и честных железнодорожников,то команда будет как сыр в масле кататься.
Ответить
spartak_88
1473090284
"Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к «Локомотиву», это наша гордость" Это как понять?? он не равнодушен к Локомотиву?
Ответить
KalterJax
1473090780
хватит прибедняться! РЖД госкорпорация, с огромный неисчерпаемым мешком денег! какие плохие времена? люди, как ездили на поездах, так и будут ездить, а свои убытки будете компенсировать удорожанием тарифов на проезд! не хочешь вкладывать особо в клуб, так и скажи.
Ответить
Главные новости
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
1
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
8
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
2
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
12
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
23
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
2
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
7
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
13
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+