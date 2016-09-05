Глава РЖД: «Локомотив» переживает непростые времена, а у кого сейчас по-другому?»

Глава РЖД Олег Белозеров выразил надежду, что изменения в руководстве «Локомотива» пойдут клубу на пользу. Также, по его словам, железнодорожники являются не единственными, кто переживает сейчас непростые времена. Напомним, в августе Ольгу Смородскую на посту президента красно-зеленых сменил Илья Геркус.

В воскресенье, 11 сентября, в рамках шестого тура РФПЛ подопечным Юрия Семина предстоит поединок с лидером чемпионата – «Спартаком». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

«Не скажу, что часто хожу на стадион, но мои визиты почти всегда совпадали с победами нашей команды, видимо, приношу удачу. Если же без шуток, то я, конечно, не равнодушен к «Локомотиву», это наша гордость. Клуб переживает не очень простые времена, но кому сейчас легко? Ситуация с приходом нового руководства наверняка стабилизируется», – сказал Белозеров.