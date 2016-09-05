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Семин: «Понимаем, как нужно играть со «Спартаком»

5 сентября 2016, 11:44
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги трансферной кампании своего клуба в прошедшее окно, а также оценил перспективы в предстоящем матче 6-го тура Премьер-лиги со «Спартаком», который состоится 11 сентября.

— Трио новичков для «Локомотива» — Игорь Денисов, Игорь Портнягин и Борис Роненберг — стали программой-максимум в летнее трансферное окно?

— Нам требовались футболисты на позиции, где нужно было добавить конкуренции. К тому же не всегда основным игрокам не было даже альтернативы. Пригласив новичков в каждую линию, кроме вратарской, мы свои задачи на данном этапе решили. Тем более уже в ближайших матчах новые футболисты будут очень кстати. Допускаю, что травма надолго вывела из строя Дмитрия Тарасова. Но у нас теперь есть Игорь Денисов.

— Он перешел в «Локомотив» на правах аренды, до окончания его контракта с «Динамо» остается меньше года. Обсуждали вариант подписания с Денисовым полноценного контракта?

— Нет. Пока нет. Будем знакомиться, работать, посмотрим, как у нас все получится.

— Как и у Тарасова, главные достоинства Игоря — игра на разрушение. По каким критериям будете выбирать между ними, когда Дмитрий вернется на поле?

— Проблемы не вижу. Хороших игроков мы всегда совместим.

— Почему выбор в обороне выбор пал именно на Бориса Ротенберга?

— Борис — игрок стабильный. А у нас на правом фланге защиты, кроме Романа Шишкина никого нет. Кто из них окажется сильнее, тот и будет играть.

— Ротенберга собираетесь использовать только на фланге?

— Да. В этой зоне Борис играл и в «Динамо», и в «Ростове».

— Перейдем к нападению.

— На позиции центрфорварда у нас конкуренции не было ни количественной, ни качественно. Портнягин ее создаст. Дополнительный плюс для нас — российский паспорт Игоря.

— Он был изначально приоритетным кандидатом?

— А вы мне назовете новые фамилии российских нападающих? С опытом игры в премьер-лиге и тех, кого сейчас можно взять. Затрудняетесь? Вот и я таких не нашел.

— Это из россиян. А сообщалось о возможной аренде Умара Ньяссе.

— Переход Ньяссе был нереален. Даже разговоров о нем не заходило.

— Портнягин с Петаром Шкулитечем — ярко выраженные «столпы». И здесь возможен выход обоих прямых конкурентов?

— Главное сейчас, что в центре атаки появилась конкуренция. А дальше — увидим. К тому же Шкулетич пока на больничном. Замечу, что усиление тремя опытными футболистами стоили «Локомотиву» минимальных финансовых затрат.

— В матче с «Краснодаром» в исполнении «Локомотива» увидели многое из того, что хотите видеть в дальнейшем?

— Достаточно. Мы хорошо изучили соперника и у нас получилось сыграть на своих сильных качествах. Их у «Локомотива» хватает.

— Уже решили, каким должен быть «Локомотив» в матче со «Спартаком», чтобы остановить лидера чемпионата?

— У нас понимание, как надо играть со «Спартаком» есть. Но футболистам скажем об этом за день до игры.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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SandersMax
1473065328
хорошие и достойные ответы
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Тraumtanzеr
1473068626
Шпалыч мужик, но победит Спартак.
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Диктор
1473069995
Понимаем-но увы проиграем.
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KalterJax
1473071029
Локо победит)
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red-white fox
1473080157
А Янбаева уже списали?
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Muhametshin
1473080766
Игра будет упорной но победу одержит тот кто совершит меньше всего ошибок, шансы 50 на 50
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a-rakhmatov
1473086835
Команды обе в хорошей форме, игра будет интереснейшей.... победит та, которой улыбнется фортуна)))
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