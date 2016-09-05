Панферов: «Российские футболисты не нужны английским клубам»

Бывший член совета директоров «Борнмута» Алексей Панферов считает, что реальные шансы на выступление в Англии имеет лишь голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Пока, к сожалению, российские футболисты не нужны английским клубам. Они нужны России, потому что им в том числе доплачивают за наличие паспорта, а в Англии этот паспорт, наоборот, мешает. Плюс к этому есть не самые удачные примеры вхождения в лигу российских футболистов. Просто нет примера, кто из российских футболистов превратился в Премьер-лиге в настоящую мировую звезду уровня, скажем, Карпина или Мостового в Испании.

Российскому футболисту очень тяжело адаптироваться в Англии. И неудачное выступление на Евро-2016 тоже сказывается. На мой взгляд, единственный кандидат — это Акинфеев. Но он вратарь, а это прежде всего психология, и не понятно, как на него может повлиять переезд. Да и зарплаты в Англии не такие высокие, как многие думают», – рассказал Панферов.