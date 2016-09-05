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  • Панферов: «Российские футболисты не нужны английским клубам»

Панферов: «Российские футболисты не нужны английским клубам»

5 сентября 2016, 10:48
8

Бывший член совета директоров «Борнмута» Алексей Панферов считает, что реальные шансы на выступление в Англии имеет лишь голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Пока, к сожалению, российские футболисты не нужны английским клубам. Они нужны России, потому что им в том числе доплачивают за наличие паспорта, а в Англии этот паспорт, наоборот, мешает. Плюс к этому есть не самые удачные примеры вхождения в лигу российских футболистов. Просто нет примера, кто из российских футболистов превратился в Премьер-лиге в настоящую мировую звезду уровня, скажем, Карпина или Мостового в Испании.

Российскому футболисту очень тяжело адаптироваться в Англии. И неудачное выступление на Евро-2016 тоже сказывается. На мой взгляд, единственный кандидат — это Акинфеев. Но он вратарь, а это прежде всего психология, и не понятно, как на него может повлиять переезд. Да и зарплаты в Англии не такие высокие, как многие думают», – рассказал Панферов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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SandersMax
1473062412
Акинфеев из ЦСКА не уйдет никогда. В Англии скорости сумасшедшие и стремление игроков пробиться в основу колоссальное
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himik2-62
1473063099
нашим хотя бы с чемпшипа начинать надо
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frickmaster
1473064780
не только английским
Ответить
yorgenbarenz
1473065750
Да как не нужны? Бесплатно любого возьмут,накормят,бутсы подарят.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1473068646
Английские игроки не нужны РФПЛ!
Ответить
Asbjorn
1473069720
Уровень не тот,а акинфееву нужно было давно уезжать,что бы развиваться
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APchelov
1473086631
Надо не туда целиться, а здесь играть по полной и в еврокубках побед добиваться
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