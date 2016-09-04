Калитвинцев: «Претензии будут предъявлены каждому футболисту «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку игре своей команды в матче с «Тамбовом» (2:1) в 11-м туре ФНЛ.

«Получилась игра, которая нравится зрителям, потому что все 95 минут в ней было напряжение. Но тренерам такая игра не нравится. По крайней мере, мне и нашему тренерскому штабу. Наверное, не смогли достучаться до ребят, донести, что игра будет тяжелая.

После того, как мы не забили три-четыре момента, решили, что забьем потом. Во втором тайме у «Тамбова» было полное преимущество, но мы отбились. Результат – это хорошо, но претензии будут предъявлены каждому футболисту, который был на поле», – заявил Калитвинцев.