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  • Калитвинцев: «Претензии будут предъявлены каждому футболисту «Динамо»

Калитвинцев: «Претензии будут предъявлены каждому футболисту «Динамо»

4 сентября 2016, 06:28
11

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку игре своей команды в матче с «Тамбовом» (2:1) в 11-м туре ФНЛ.

«Получилась игра, которая нравится зрителям, потому что все 95 минут в ней было напряжение. Но тренерам такая игра не нравится. По крайней мере, мне и нашему тренерскому штабу. Наверное, не смогли достучаться до ребят, донести, что игра будет тяжелая.

После того, как мы не забили три-четыре момента, решили, что забьем потом. Во втором тайме у «Тамбова» было полное преимущество, но мы отбились. Результат – это хорошо, но претензии будут предъявлены каждому футболисту, который был на поле», – заявил Калитвинцев.

Источник: ФК «Тамбов»
Россия. ФНЛ Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexis02lion
1472961264
Правильно. Результат результатом, а игра должна быть. В это раз повезло, отбились, а в следующий раз соперник будет сильнее и всё. Кому нужны валидольные игры ФНЛ? Никому кроме болельщиков, да и то большинству болельщиков они тоже не нужны. Рано однако у игроков Динамо началась недооценка соперников.
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nik55
1472962694
все еще впереди
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LIZA1998
1472962729
Дааааа!
Ответить
marshal9
1472962880
не расслобляемся
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MURAD F. A.
1472963080
жестко
Ответить
Igornv
1472963408
Дааааа!
Ответить
Томь вперёд
1472969875
В этом сезоне в ФНЛ у Динамо конкурентов нет, даже с такой игрой вернутся!
Ответить
alboro
1472980181
Требовательный какой
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Pourport
1472984866
Провалили с Тосно.с Тамбовом еще играли
Ответить
FanatSerj
1473008678
Постановки игры в нападении хорошая, команда интересно играет, разнообразно взламывает оборону, а вот у своих ворот без слез не глянешь, порядка совсем нет, бардачелово и игра на авось, надо в этом элементе прибавлять.
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