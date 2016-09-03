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  • Родионов: «Мне нравится начало карьеры Зобнина в «Спартаке»

Родионов: «Мне нравится начало карьеры Зобнина в «Спартаке»

3 сентября 2016, 23:46
9

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил игру Романа Зобнина в товарищеском матче сборных России и Турции (0:0).

«Мне понравилась. Пусть он и немного времени на поле провел. Мне вообще нравится начало его карьеры в «Спартаке». Да, мы знали его по «Динамо», но приятно, что человек прогрессирует. И мы уверены, что Роман может играть еще лучше», – сказал Родионов.

Также он прокомментировал выступление Сергея Песьякова в игре 11-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» (4:1).

«Сергей получил травму еще на сборах в игре против «Янг Бойз». Оказалась она серьезной, восстановление затянулось. Для получения игровой практики матч против «Зенита» – как нельзя лучше».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Зобнин Роман
Комментарии (9)
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лёха72
1472938754
ничего пока
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MaxSpartakM
1472961876
Зоба и в Динамо играл хорошо, но на тот момент использовался не правильно! А тут ему дали "зеленый" и он пашет! И скорее всего 11 числа мы увидим следующий состав Ребров,Боккети,Кутепов,Маурисио,Зобнин,Комбаров,Глушаков,Джано,Ромуло,Зе,Промес!
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Partyk
1472967667
Роман определенно усилил игру Спартака в центре, надеюсь дальше будет прогрессировать и станет основным полузащитником в сборной.
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ttter
1472972982
Смотрится очень качественно
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tatarin2912
1472974604
Зобнин красавец, он как немногие заслужил место в основе сборной.
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dimon2602
1472980604
Да молорик, старается и это главное, есть желание значит будет хороший прогресс
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Молчуновский
1472984969
Мне нравится, что вы больны не мною, мне нравится, что я болен не вами. Мне нравится, мне нравится, мне нравится, как бы не обосравится.
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спартач 23рус
1472996796
и мне нравится
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Пастырь
1472999495
Очень нравится Песъяков. По сравнении с Ребровым прилично играет ногами, а это важно
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