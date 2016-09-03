Родионов: «Мне нравится начало карьеры Зобнина в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов оценил игру Романа Зобнина в товарищеском матче сборных России и Турции (0:0).

«Мне понравилась. Пусть он и немного времени на поле провел. Мне вообще нравится начало его карьеры в «Спартаке». Да, мы знали его по «Динамо», но приятно, что человек прогрессирует. И мы уверены, что Роман может играть еще лучше», – сказал Родионов.

Также он прокомментировал выступление Сергея Песьякова в игре 11-го тура ФНЛ между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» (4:1).

«Сергей получил травму еще на сборах в игре против «Янг Бойз». Оказалась она серьезной, восстановление затянулось. Для получения игровой практики матч против «Зенита» – как нельзя лучше».