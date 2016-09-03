Анчелотти: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не забыли «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что мюнхенцы намерены выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«В прошлом они проигрывали из-за небольших деталей, и мы постараемся пройти этот путь как можно лучше. Ясно, что наша цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти.

Также он поделился ожиданиями от матчей против «Атлетико» на групповом этапе.

«Я ожидаю победы и хочу победить, потому что мне никогда не удавалось обыграть их там с «Челси» и «Реалом». «Бавария» уже хорошо знает «Атлетико», который выбил их в прошлом сезоне. Мы не забыли».