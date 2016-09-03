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  • Анчелотти: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не забыли «Атлетико»

Анчелотти: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не забыли «Атлетико»

3 сентября 2016, 20:04
6

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что мюнхенцы намерены выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«В прошлом они проигрывали из-за небольших деталей, и мы постараемся пройти этот путь как можно лучше. Ясно, что наша цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал Анчелотти.

Также он поделился ожиданиями от матчей против «Атлетико» на групповом этапе.

«Я ожидаю победы и хочу победить, потому что мне никогда не удавалось обыграть их там с «Челси» и «Реалом». «Бавария» уже хорошо знает «Атлетико», который выбил их в прошлом сезоне. Мы не забыли».

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (6)
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SchwarzGelben BVB
1472925512
"В прошлом они проигрывали из-за небольших деталей..." совсем небольшая деталь.. где то в Манчестере затерялась.
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Саня БУБА
1472927248
....ну что сказать....уверен - ростов напомнит!
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vgarakh
1473080998
А как же Ростов? Его тоже нужно бояться- это не шутка.
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diadushka
1473087475
И правильно, топчите этих гнилых атлетов, а Ростову слейте, чтобы наши прошли дальше, а гниль вылетела, пока не перестанут в антифутбол играть
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товрос
1473400296
правильно написал Коста :красота футбола в том что не всегда выигрывает сильная команда!!!
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